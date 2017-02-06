Диета с высоким содержанием жиров приводит к раку

Сразу два исследования, проведенных в последнее время, показали, что употребление пищи с высоким содержанием жира, приводит к росту содержания сахара в крови у женщин.

Это означает, что такая диета повышает вероятность возникновения рака поджелудочной железы, кожи, матки и мочевых путей.



Согласно исследованию американских ученых, диета с высоким содержанием жиров повышает на 40% риск заболевания раком.

Британское исследование определяет, что риск повышается на 38%. Ученые настаивают на том, что правильное питание может существенно помочь в борьбе с этой формой рака.



medicus.ru