Ни для кого не секрет, какими опасными побочными действиями обладают многие антибиотики, предлагаемые официальной медициной для борьбы с различными инфекциями. Как восстановить свой организм, если вам всё же пришлось принимать лекарства?
Практически каждый антибиотик оказывает отрицательное воздействие на микрофлору
Первое — это укрепление иммунитета и второе — использование природных антибиотиков для усиления первого. Во многих университетах мира уже не первый год ведутся исследования лекарственных природных средств.
medicus.ru