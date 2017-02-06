Продукты: лекарства

Ни для кого не секрет, какими опасными побочными действиями обладают многие антибиотики, предлагаемые официальной медициной для борьбы с различными инфекциями. Как восстановить свой организм, если вам всё же пришлось принимать лекарства?



Практически каждый антибиотик оказывает отрицательное воздействие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Но если флору можно восстановить, то случаются побочные эффекты, которые необратимы. Что же делать? Есть два мощных, проверенных веками, а стало быть, на сотнях миллионов людей, средства.

Первое — это укрепление иммунитета и второе — использование природных антибиотиков для усиления первого. Во многих университетах мира уже не первый год ведутся исследования лекарственных природных средств.



medicus.ru