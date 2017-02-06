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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Продукты: лекарства
    Опубликовано: 2017-02-06 18:04:09

    Ни для кого не секрет, какими опасными побочными действиями обладают многие антибиотики, предлагаемые официальной медициной для борьбы с различными инфекциями. Как восстановить свой организм, если вам всё же пришлось принимать лекарства?


    Практически каждый антибиотик оказывает отрицательное воздействие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Но если флору можно восстановить, то случаются побочные эффекты, которые необратимы. Что же делать? Есть два мощных, проверенных веками, а стало быть, на сотнях миллионов людей, средства.

    Первое — это укрепление иммунитета и второе — использование природных антибиотиков для усиления первого. Во многих университетах мира уже не первый год ведутся исследования лекарственных природных средств.

    medicus.ru

     

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