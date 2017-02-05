Где купить профессиональные пылесосы недорого

Клининговое оборудование применяется для очистки огромных площадей. Пылесосы профессиональные – это современные универсальные агрегаты, посредством которых можно легко делать уборку разных общественных помещений, а также мыть большие витрины и фасады домов. Такие современные приборы всегда оснащаются мощными моторами и могут одновременно выполнять несколько функций (например, собирать на полу мусор и мыть пол). Профессиональные пылесосы в настоящее время пользуются очень большой популярностью. Многие компании занимаются их производством.

Промышленный пылесос – весьма полезная вещь в уборке помещений после выполнения ремонта. Он достаточно сильно отличается от простого. Сегодня данный аппарат себя хорошо проявил себя среди строителей. Такой пылесос может легко засасывать металлическую стружку, разные цементные крошки и многие иные твердые мелкие отходы. На разных моделях пылесоса предусмотрены разные режимы и функции. Многие модели могут легко убирать грязную воду, цемент и даже гипс. Такой агрегат помогает значительно уменьшить время уборки, ускорить окончание проведение ремонта.

Выбирая профессиональный пылесос, стоит всегда делать акцент на его мощности.

В качестве дополнительных достоинств, промышленный пылесос:

- помогает легко обеспечивать наилучшие условия труда, уменьшая концентрацию пыли в воздухе и уменьшая ее пагубное воздействие на человека и на технику;

- существенно экономит время уборки помещения, поскольку весь строительный мелкий мусор профессиональный моющий пылесос собирает за небольшое время.

Промышленные моющие пылесосы

Промышленные моющие пылесосы в настоящее время недорого можно купить на сайте http://kbt.com.ua/ . Тут они представлены всегда в большом ассортименте. Такое оборудование снабжено специальным резервуаром для моющей жидкости, которая благодаря особой встроенной помпе распыляется под большим давлением на поверхность.

Различают пылесосы для мойки полов и предметов мебели, а также промышленные пылесосы без мешка. Вторые пылесосы не имеют специального бака или мешка для сбора пыли и частиц. Принцип их действия состоит в том, что пыль при всасывании попадает прямо в центрифугу и в дальнейшем оседает на само дне техники. Такие профессиональные передвижные пылесосы, в основном применяются в строительстве для уборки помещения от промышленного мусора.