Антидепрессанты приносят больше вреда, чем пользы

Антидепрессанты призваны улучшить настроение пациентов, страдающих депрессией или другими психологическими проблемами. Однако, как оказалось, этим их действие не ограничивается…

Антидепрессанты – группа лекарственных средств, которые способствуют повышению синтеза серотонина, дофамина, норадреналина в центральной нервной системе и таким образом влияют на психическое состояние человека, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Американские ученые проанализировали данные трех масштабных исследований, в которых участвовали пациенты разного возраста и пола, принимающие антидепрессанты. Как выяснилось, что эти препараты негативно влияют на процессы, в регуляции которых участвует серотонин. В частности, при их назначении беременным повышается риск задержки развития у плода.

Среди побочных эффектов отмечено нарушение выработки спермы, снижение сексуальной функции, а также расстройство пищеварения, сопровождающееся метеоризмом, запором, диареей. У пожилых людей прием антидепрессантов связан с повышением риска кровотечений и инсульта, а также частоты летального исхода.

По мнению ученых, подходы к назначению антидепрессантов необходимо пересмотреть с учетом последних данных об их эффективности и безопасности.

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