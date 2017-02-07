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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Курение приводит к диабету
    Опубликовано: 2017-02-07 15:04:37

    Известно, что курение является провоцирует развитие многих фатальных недугов. Согласно результатам нового исследования, оказалось, что курильщики также более склонны к развитию диабета II типа, в сравнении с некурящими.

    Корейские ученые проанализированные данные о более чем 1,2 миллионах граждан и пришли к выводу, что у курильщиков шанс развития диабета выше, чем у тех, кто завязал с вредной привычкой. В частности, среди мужчин риск развития заболевания увеличивался по мере увеличения количества выкуриваемых в день сигарет. В сравнении с некурящими, мужчины, выкуривающие минимум 20 сигарет в день, на 55% чаще вынуждены лечиться от диабета. Среди женщин, выкуривание 1–9 сигарет в день вязано с повышением риска диабета на 30%. В своей работе ученые приняли во внимание другие факторы риска возникновения заболевания, включая возраст, вес и уровень физической активности.

    Результаты этой работы согласуются с выводами американских ученых. В их работе приняло участие 11 000 жителей США среднего возраста. Курильщики, расходовавшие минимум 1 пачку в день в течение 30 лет, болели диабетом на 42% чаще, чем их некурящие сограждане.

    Возможно, к развитию диабета второго типа у курильщиков приводит хроническое воспаление в организме. Воспаление делает ткани более резистентными к гормону инсулину, регулирующему уровень сахара в крови. Через определенная время резистентность к инсулину перерастает в диабет. «Огромное количество данных указывает на связь курения с развитием диабета. Отказ от вредной привычки следует считать одним из методов профилактики развития диабета второго типа», заключают ученые.

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