Новый препарат от гепатита С: результат положительный

Ранние клинические исследования экспериментального препарата для лечения гепатита С дали положительный результат, сообщает производитель. Возможно, в скором времени пациенты с гепатитом С будут получать более эффективное и безопасное лечения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Гепатит С – хроническое инфекционное заболевание, которое при отсутствии адекватного лечения примерно в 20% случаев приводит к развитию цирроза печени. Существуют эффективные схемы лечения этой инфекции, однако все они сопряжены с высоким риском развития побочных эффектов. Многие пациенты не в силах пройти полный курс изнуряющей терапии. Поэтому фармкомпании ожесточенно соревнуются в разработке более безопасных средств против гепатита С.

Американская компания Achillion Pharmaceuticals Inc. назвала новое средство для лечения гепатита С аббревиатурой ACH–3102. Установлено, что ACH–3102 эффективно снижает вирусную нагрузку. По итогам двухнедельного исследования новый препарат пока что считается безопасным.

У Achillion это не первая попытка поиска эффективного средства для терапии гепатита С. Ранее компания уже создавала аналогичные препараты, самый известный и обнадеживающих из которых – ACH–1625 (совапревир). Achillion также протестирует совапревир в комбинации с ACH–3102.

С учетом успешных результатов ранних клинических испытаний, компания Achillion уже начала следующий этап проверки – 12–недельное исследование, в котором ACH–3102 будут применять в комплексе с рибавирином, старым и проверенным препаратом, который уже доказал свою эффективность в лечении гепатита С.

zdravoe.com