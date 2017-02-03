Системы охраны периметров: характеристики, особенности

Охрана периметра нужна, чтобы не просто выявить преступника, а быть в курсе его появления еще до попадания в охраняемое помещение. Как правило, такая защита устанавливается в комплексе с другими средствами безопасности, но является самостоятельной частью. Вариантов защиты границ территории существует масса, выбирать следует исходя из индивидуальных характеристик конкретного объекта.

Контроль и защита периметра территории: какое средство использовать?

Оптимальным вариантом будет обращения к профессиональной охранной фирме, которая может предоставить лицензионное оборудование, корректно его настроить и поддерживать его исправное функционирование в дальнейшем. Там же подберут наиболее подходящие средства защиты, опираясь на проведенный анализ охраняемого объекта. На данный момент существуют пять вариантов систем защиты периметра.

1. Вибрационная система

Реагирование происходит за счет специального сенсорного кабеля. При возникновении механического повреждения подается сигнал, причем данная система различает разные типы вмешательства и подает соответствующие каждому типу оповещения. Возможна установка на ограждения из сетки и на бетонные конструкции. В пределах досягаемости системы не должно быть лишних источников вибрации – кусты, ветки, прочее.

2. Инфракрасные датчики

Бывают активными и пассивными. В первом варианте система может организовать защиту периметра посредством невидимых лучей, образующихся между передатчиком и приемником, пропадание одного из лучей приводит к моментальному срабатыванию сигнала тревоги. Возможна установка как на несколько метров, так и на сотню. Пассивная система реагирует на тепловое излучение движущегося объекта, при обнаружении такого движения в пределах ее действия оповещает о проникновении. Система чувствительна к изменениям погодных условий.

3. Радиоволновая система

Создается с помощью двух параллельно расположенных проводников, через них пропускается ток, что создает зону защиты, причем объемную, если в ее пределы попадает преступник – нарушаются характеристики зону, что является причиной подачи сигнала оповещения. Возможна установка как на конструкцию забора, так и на земле.

4. Емкостная система

Состоит из электродов, которые обладают определенной емкостью относительно земли, если она нарушается – система реагирует сигналом. Используется для больших предприятий, поскольку установка возможна только на массивное ограждение.

5. Радиолучевые датчики

Состоит из приемника и передатчика. Лучи создают электромагнитное поле, которое имеет форму эллипса. Если в зону действия попадает злоумышленник, то происходит нарушение амплитудных характеристик системы и она моментально реагирует.

Эффективную систему безопасности сможет предоставить только опытная компания, предлагающая услуги по охране периметра, одной из таких фирм является http://sokolsecurity.com.ua/ru/ohrana-perimetra.