Водії та автовласники, готуйте гаманці: йдемо в ЄС

Питання безпеки руху, при значному збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, травмуванні осіб та смертності на дорогах України, навряд чи залишать стороннім будь-кого з громадян.

Зміни, які анонсують останнім часом посадові особи різних міністерств та відомств на шляху до євроінтеграції, начебто повинні викликати тільки підтримку з боку «вдячного» населення. «Але не так сталося як гадалося» — говорить українська мудрість.

Останні ініціативи (особливо міністерства внутрішніх справ) водіями та автовласниками взагалі сприймаються м’яко кажучи стримано. Чого тільки були варті запропоновані раніше зміни щодо відеофіксації порушень правил дорожнього руху та анонсоване повернення технічного огляду транспортних засобів. Вони викликали справжню бурю протестів. А на фоні провальної реформи правоохоронних органів недовіра автовласників до запропонованих змін цілком зрозуміла.

І справа тут не тільки в тому, що ми звикли підозрювати всіх, хто здійснює контроль за безпекою руху, в корупції та хабарництві. На нашу думку, проблема тут більше в однобокому та не завжди зрозумілому виборі методів реалізації нововведень, у тому числі і на шляху до євроінтеграції, та часто відвертого перекладання витрат, спрямованих на проведення реформ, на плечі пересічних громадян.

За водійськими правами — раз на 5 років?

Зміни, які недавно були оприлюднені заступницею міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасією Дєєвою у мережі Facebook, про встановлення термінів дійсності водійських посвідчень у межах від 5 до 15 років, викликали активне обговорення громадян. У коментарях спостерігається неабияка стурбованість такими нововведеннями пересічних водіїв та власників автотранспорту.

Нині водійські права в Україні мають термін придатності 30, 50 років, або ж взагалі безстрокові. Але за вимогами Директиви 2006/126/ЄС, імплементація якої проводиться Міністерством внутрішніх справ України в рамках «Угоди про асоціацію про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», мають бути встановлені нові терміни: від 5 до 15 років, залежно від категорії транспорту. Мета такого обмеження їх дії — періодична перевірка відповідності здоров’я водіїв до встановлених медичних та психофізичних вимог.

Очільник Головного сервісного центру МВС заспокоює: оскільки закон зворотної дії немає, «щасливчики», які на момент вступу в дію нових правил матимуть посвідчення водія із терміном 30, 50 років та безстрокові — зможуть користуватися посвідченням відповідно до вказаного у них терміну.

Спробуємо розібратися, що насправді відбувається. Чи є дії міністерства внутрішніх справ насправді спрямованими на виконання Директив ЕС? Чи може це ніщо інше, як черговий прояв популізму, що несе за собою неабиякі ризики.

Директиви ЄС: як завжди починаємо з кінця

Дійсно, згідно з вказаною Директивою необхідно провести низку заходів, у тому числі і привести до норм ЕС водійські посвідчення. Серед іншого, директивою також передбачається:

приведення до європейських норм віку водіїв, дозволенного для допуску до керування певними категоріями транспортних засобів;

гармонізація категорій і підкатегорій транспортних засобів;

запровадження мікрочіпа як складової частини посвідчення водія.

І начебто всім зрозуміло, що запропоновані зміни необхідно запроваджувати. Але, виникає логічне питання, у дусі відомого героя радянської кінокомедії: «За чий рахунок бенкет? Хто оплачувати буде?». Чи готова держава, а в основному самі автовласники, до чергових витрат (необхідність сплати за іспити та отримання посвідчень, отримання медичних довідок про стан здоров’я, зміни процедури екзаменування водіїв, посилення відповідальності автошкіл, введення відеофіксації процесу здачі іспитів, підготовка та введення пластикових посвідчень із вмонтованим в нього мікрочипом, і т.ін.)? І це не враховуючи можливу корупційну складову питання.

Тут варто згадати, що лише зміни щодо відеофіксації порушень правил дорожнього руху, на думку міністра внутрішніх справ, потребують близько 1,5 млрд доларів.

Скільки інвестицій «потягнуть на себе» інші нові запропоновані зміни? Чи є ці інвестиції пріоритетними в даний час? І чому держава постійно намагається провести зміни за рахунок населення (у даному випадку водіїв та автовласників)?

Слід зазначити, що Директива 2006/126/ЄС, як і інші, була прийнята для чинних держав членів ЄС. Але Україна поки не є такою. Зрозуміло, що ми повинні рухатися в цьому напрямі, але погодьтеся, пріоритетним має бути виконання вимог самої «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». А вона перш за все передбачає:

– розширення і зміцнення співробітництва в галузі транспорту з метою сприяння розвитку стабільних транспортних систем;

– сприяння здійсненню ефективних і безпечних транспортних перевезень, а також інтермодальності й оперативної сумісності транспортних систем; докладання зусиль для посилення основних транспортних зв’язків між територіями Сторін(Глава 7, ст.367 Угоди);

– сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС.

Співробітництво між Сторонами має на меті також покращення руху пасажирів та вантажів; зростання плинності транспортних потоків між Україною, ЄС і третіми країнами регіону за рахунок усунення адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод; покращення транспортної мережі та модернізації інфраструктури, зокрема на головних транспортних осях, які з’єднують Сторони. Це співробітництво включає і заходи, спрямовані на спрощення перетину кордонів. (Глава 7, ст.368 Угоди).

Виникає питання: зміна існуючих водійських посвідчень (які, до речі, дійсні на території ЄС) важливіша за приведення до стандартів та рівня ЄС автомобільних доріг, пунктів прикордонного пропуску, розмітки, транспортних розв’язок, ефективних та безпечних транспортних перевезень, розумної логістики, дорожніх знаків, світлофорів і т.ін.?

Здається, що в даному питанні Міністерство внутрішніх справ «ставить віз попереду коня». Чи на реконструкцію доріг та приведення їх до європейсько рівня не потрібні гроші?

Повернення техоглядів = повернення корупції?

Ще однією «приємною» новиною для водіїв стало відновлення обов’язкового техогляду для всіх категорій авто. Ця ініціатива анонсувалася в рамках імплементації Директиви ЄС/40/2009. Йдеться про загальний техогляд, який у країнах Євросоюзу був запроваджений з початку 2015 року на всі автомобілі. Кабмін мав би повернути техогляд на території України не пізніше 1 січня 2017 року, але відповідний законопроект ще досі перебуває на доопрацюванні. У Міністерстві інфраструктури України повідомляють, що обов’язковий техогляд повернеться не раніше, ніж за два роки (починаючи з 2019 р.).

Раніше техогляди проводили працівники органів внутрішніх справ – МРЕВ та ДАІ. Тепер таке право делегують приватним СТО з необхідністю отримання відповідною ліцензії від Мінінфраструктури. Техогляд не проходитимуть нові автівки перші 4 роки експлуатації, а для решти транспортних засобів цю процедуру запровадять раз на 2 роки.

Нагадаємо, за минулої влади техогляд скасували через те, що він був джерелом корупції. Поки не зрозуміло яким чином і на яких підставах будуть отримувати ліцензії СТО, та якими критеріями будуть керуватися державні органи при їх видачі. Ми знову отримуємо шлях до корупції через можливість «дати хабаря за ліцензію». І ця корупційна складова, відповідно, буде закладена у вартість послуг, тобто техогляду. Виникають певні сумніви щодо чесності та прозорості проведення таких оглядів, за які автовласникам прийдеться платити з власної кишені.

«Паперові» реформи

При розгляді запропонованих змін у рамках виконання Директиви також цікавий наступний момент: чи відповідає нормам ЄС підготовка працівників органів внутрішніх справ, особливо осіб, які будуть приймати іспити та видавати нові водійські посвідчення.

Люди все більше розуміють: реформу правоохоронних органів було зведено до популістських заходів, звітів на папері. Докорінних змін, попри затрачені значні зусилля та кошти, насправді не відбулося. Не відбулося змін і в реальному становищі на дорогах країни: кількість дорожньо-транспортних пригод у 2016 році зросла на 11,6 % у порівнянні із попереднім роком.

Варто також згадати, що за два роки існування патрульної поліції за їх участю скоєна значна кількість ДТП, розбито біля 500 виділених ним «Приусів». Якими до речі, їх комплектували за рахунок інших підрозділів поліції.

Як буде оцінюватися їх підготовка? Яким чином та через скільки років вони будуть повинні підтверджувати свій фаховий стан, та стан свого здоров’я?

Люди не довіряють запропонованим нововведенням тому, що не спостерігають дійсних змін на краще в самій системі міністерства внутрішніх справ: реформи надто нагадують сюжет відомої байки І.Крилова «Квартет».

Державі слід замислитися, яким чином повернути довіру своїх громадян. Для цього спочатку треба дійсно зробити якісь кроки на зустріч народу, полегшивши і без того нерадісне існування, а не постійно зазирати до його кишені.