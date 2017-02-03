  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Киеве появятся два новых автобусных маршрута
    Опубликовано: 2017-02-03 17:00:59

    В Киеве появятся два новых автобусных маршрута № 118 «ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт» и № 119 «ул. Смолича – Контрактовая площадь».

    Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

    Киевский городской голова Виталий Кличко осмотрел 50 новых автобусов, которые через неделю выйдут на маршруты Киева, и отметил, что власть обновляет общественный транспорт, чтобы он стал хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы на проезд.

    «Мы делаем все, чтобы Киев был современным и комфортным городом, по которому удобно передвигаться – и значительную роль в этом играет общественный транспорт. В прошлом году мы значительно обновили подвижной состав коммунального транспорта столицы. В частности, капитально отремонтировали 260 единиц подвижного состава. Закупили 61 троллейбус и 11 новых современных трамваев с низким уровнем пола. А также приобрели 50 автобусов, которые сегодня здесь осмотрели, – отметил Виталий Кличко. – Уже через неделю они начнут курсировать на маршрутах в столице – новыми автобусами усилят существующий подвижной состав, а на трех маршрутах его полностью обновят. Таким образом, сократится и интервал движения столичных автобусов», – рассказал городской голова.

    Мэр столицы отметил, что по результатам тендера были закуплены 50 автобусов МАЗ, которые соответствуют всем современным украинским и европейским стандартам и нормам.

    «Эти автобусы имеют низкий пол, приспособлены для людей с особыми потребностями, обустроены кондиционерами, экологическое состояние соответствует стандартам EURO-5», – отметил мэр.

    Он добавил, что закупка новых автобусов позволит также открыть новые магистральные маршруты № 118 «ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт» и № 119 «ул. Смолича – Контрактовая площадь».

    «Столичная власть обновляет общественный транспорт в столице, чтобы он стал хорошей альтернативой частным перевозчикам, которые сегодня повышают тарифы на проезд. И мы не только закупаем новый транспорт, но и открываем два новых маршрута по рекомендации Всемирного банка, вместе с которым разработали новую транспортную схему города», – отметил мэр столицы.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...