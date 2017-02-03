  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новые правила формирования цен на лекарства отложили на 2 месяца
    Опубликовано: 2017-02-03 13:00:26

    Система референтного ценообразования лекарств заработает в Украине с 1 апреля.

    Референтное ценообразование начнет действовать в Украине с 1 апреля вместе с программой реимбурсации лекарственных средств. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины в среду.

    "Проанализировав подготовительную работу по введению регулирования, проведя консультации с производителями и операторами рынка, надлежащее исполнение регулирования требует более длительного переходного периода", — сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

    В ноябре 2016 года Кабмин принял постановление № 862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства", а также постановление №863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств", которыми утвердил введение референтных цен на лекарственные средства по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа, с 1 января 2017 года и их реимбурсацию с 1 апреля 2017 года.

    В свою очередь операторы рынка высказали обеспокоенность возможностью исчезновения с украинского рынка оригинальных препаратов иностранного производства по данным нозологиям из-за невозможности снижения производителями цен.

    Отметим, что с 1 апреля 2016 года в Украине уже работает система возмещения денег пациентам за инсулин. Порядок реимбурсации препаратов для больных диабетом закреплена постановлением КМУ № 239 "Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина".

    Напомним, что с 1 декабря 2015 года был реализован пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на реализацию препаратов инсулина.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...