Новые правила формирования цен на лекарства отложили на 2 месяца

Система референтного ценообразования лекарств заработает в Украине с 1 апреля.

Референтное ценообразование начнет действовать в Украине с 1 апреля вместе с программой реимбурсации лекарственных средств. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины в среду.

"Проанализировав подготовительную работу по введению регулирования, проведя консультации с производителями и операторами рынка, надлежащее исполнение регулирования требует более длительного переходного периода", — сказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

В ноябре 2016 года Кабмин принял постановление № 862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства", а также постановление №863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств", которыми утвердил введение референтных цен на лекарственные средства по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа, с 1 января 2017 года и их реимбурсацию с 1 апреля 2017 года.

В свою очередь операторы рынка высказали обеспокоенность возможностью исчезновения с украинского рынка оригинальных препаратов иностранного производства по данным нозологиям из-за невозможности снижения производителями цен.

Отметим, что с 1 апреля 2016 года в Украине уже работает система возмещения денег пациентам за инсулин. Порядок реимбурсации препаратов для больных диабетом закреплена постановлением КМУ № 239 "Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина".

Напомним, что с 1 декабря 2015 года был реализован пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на реализацию препаратов инсулина.

Инф. delo.ua