Уже 9 компаний имеют право на добычу янтаря — Госгеонедр

Недавно Госгеонедр выдало спецразрешения на добычу янтаря четырем компаниям.

На рынок добычи янтаря недавно зашли четыре новые компании, одна из которых — коммунальное предприятие. Таким образом, на сегодняшний день в общем уже девять предприятий законно получили специальные разрешения на пользование недрами янтаря. Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр Украины.

Из сообщения следует, что коммунальное предприятие, получившее спецразрешение, было создано на Волыни местными общинами.

Как отметил и.о. председателя Госгеонедр Николай Бояркин, за 2016 год благодаря выдачи спецразрешений его ведомство привлекло в госбюджет почти 420 млн грн. Теперь же с выдачей новых спецразрешений эта сумма может значительно увеличится.

"Также не стоит забывать, что компании, которые официально заходят на этот рынок, имеют социальную нагрузку. А это строительство дорог, детских садов и другие социальные условия, которые могут прописать областные общины", — сказал Бояркин.

Напомним, что пользоваться недрами можно только после прохождения процедуры получения соответствующих разрешительных документов. Таким документом является специальное разрешение, в котором четко прописана программа работ и сроки ее выполнения.

В 2015 году власти предложили легализовать добычу янтаря. С января 2016 года изменился порядок выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых (были внесены изменения в Постановление Кабмина №615 от 30 мая 2011 года): четко прописана процедура участия местных властей в согласовании выдачи разрешений.

Заявки на спецразрешения на его добычу в Ривненской области в начале 2016 года подали две компании, одна из которых государственная — "Укрбурштын" (дочерняя компания ГАК "Украинские полиметаллы"), вторая — малоизвестная ривненская "Надра — Спецленд Ресурсы". В "дочке" ГАК тогда сетовали, что Госгеонедр "потеряли" документы на некоторые участки, на которые они подавали заявки, а Ривненский облсовет вообще отказался согласовывать.

Инф. delo.ua