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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Интернет-магазин бижутерии
    Опубликовано: 2017-02-02 14:13:51

    Бренд Сваровски – это целая эпоха в мире высокой моды. Австрийская компания сумела завоевать популярность по всему миру благодаря фирменным рассыпным кристаллам, фигуркам, украшениям. Теперь оригинальная продукция доступна и жителям нашей страны по лучшим ценам – официальный дилер Swarovski в Украине открыл собственный интернет-магазин с широким ассортиментом продукции! Материалы для изготовления изделий – не только камни, используется также золото, родий, нержавеющая сталь, палладий и др. 



    Что мы предлагаем нашим клиентам в качестве официально представителя? 
    • Отличный выбор оригинальных украшений от австрийского производителя;
    • Оплата удобным для покупателя способом: безналичными или по факту получения послеоплатой;
    • Возможность возврата продукции продавцу;
    • Отсутствие дополнительных накруток на товары;
    • Доставка по всей Украине; по Киеву, Днепру, Одессе возможна срочная доставка посылки курьером;
    • Быстрая отправка заказа. 
    Мы создаем все условия, чтобы приобретения продукции Swarovski было максимально комфортным – вы можете сделать приятный подарок своим близким и любимым быстро и доступно! 



    В категории украшения вы можете выбрать среди изысканных браслетов, колес, кулонов, ожерелий, подвесок, серег и целых наборов. Производитель уделяет большое внимание коллекциям часов. На сайте вы можете ознакомиться с новинками, или подобрать модель среди уже известной серии, например: City, Aila, Crystalline, Dreamy, Alegria и др. Для своих покупателей компания Сваровски предлагает и дополнительные аксессуары: ручки, брелки, чехлы для Айфон. В качестве необычного презента вы можете приобрести чудесные фигурки из граненных камней – это может быть как знак зодиака, новогодняя символика, парные животные как воплощение влюбленных пар. 

    Воспользуйтесь формой поиска по официальному сайту – найдите именно то, что нужно вам. Вы всегда можете ознакомиться со скидками и новинками, что позволит сделать самый эксклюзивный подарок вашим родным и близким. Будь то декоративные изделия или украшения, все они выполнены на высоком уровне – сверкающая продукция Сваровски является эталоном качества и особенно высоко ценится прекрасными дамами любого возраста. Благодаря постоянному обновлению коллекций вы всегда можете приобретать эксклюзивную продукцию, каждый раз удивляя своих возлюбленных и коллег! В каталоге – изделия, которые соответствуют модным тенденциям и подойдут для самых разных поводов.

    Посетите наш Интернет-магазин бижутерии Swarovski и Вы будете приятно удивлены ценами и качеством нашей продукции!

     

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