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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ЕС положительно оценил реформы энергетики в Украине
    Опубликовано: 2017-02-03 10:00:01

    В Евросоюзе отметили прогресс реформ энергетической отрасли и развитие энергоэффективности в Украине.

    Об этом говорится во втором докладе Еврокомиссии о состоянии дел в Энергетическом союзе ЕС, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

    «Европейский Союз продолжает помогать в продвижении энергетической реформы в Украине. Ощутимый прогресс был достигнут на рынке газа. Также важные решения были приняты с целью улучшения энергетической эффективности», – заявили в Еврокомиссии.

    В то же время отмечается необходимость продолжения реформ в Украине, особенно в электроэнергетике.

    Еврокомиссия также положительно оценила усилия в проведении встреч с российской и украинской сторонами с целью обеспечения стабильных поставок газа в Украину и транзитом в ЕС.

    Инф. finance.ua

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