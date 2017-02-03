ЕС положительно оценил реформы энергетики в Украине

В Евросоюзе отметили прогресс реформ энергетической отрасли и развитие энергоэффективности в Украине.

Об этом говорится во втором докладе Еврокомиссии о состоянии дел в Энергетическом союзе ЕС, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Европейский Союз продолжает помогать в продвижении энергетической реформы в Украине. Ощутимый прогресс был достигнут на рынке газа. Также важные решения были приняты с целью улучшения энергетической эффективности», – заявили в Еврокомиссии.

В то же время отмечается необходимость продолжения реформ в Украине, особенно в электроэнергетике.

Еврокомиссия также положительно оценила усилия в проведении встреч с российской и украинской сторонами с целью обеспечения стабильных поставок газа в Украину и транзитом в ЕС.

Инф. finance.ua