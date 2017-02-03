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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Еще один европейский город запустил собственную цифровую валюту
    Опубликовано: 2017-02-03 09:45:51

    Британский город Ливерпуль запустил собственную цифровую валюту на основе технологии израильского блокчейн-стартапа Colu.

    Liverpool Local Pound отличается от других локальных валют таких городов, как Брикстон, Тотнес и Бристоль за счет того, что является сервисом на базе приложения, в котором все транзакции записываются в сети блокчейн.

    Местные мерчанты, которые решат использовать Liverpool Local Pound смогут получить месячную подписку на сервис стоимостью 25 фунтов стерлингов при условии, что цифровая валюта будет способствовать росту продаж и лояльности потребителей.

    В июне прошлого года Colu – израильский блокчейн-стартап, на технологии которого работает сервис — получил инвестиции на сумму 9,6 млн долларов после того, как переориентировал свою бизнес-модель и решил развивать новый проект — локальные цифровые валюты. В следующем месяце стартап намерен запустить еще одну локальную криптовалюту в Восточном Лондоне.

    Инф. finance.ua

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