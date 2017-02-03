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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний
    Опубликовано: 2017-02-03 09:15:50

    Украинские кондитерские компании Roshen, “АВК” и “Конти” потеряли несколько позиций в рейтинге крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies – 2017.

    Roshen в этом году опустилась на 2 позиции – до 24-го места. При этом ее выручка осталась неизменной по сравнению с указанной в прошлогоднем рейтинге ($800 млн). Компании принадлежит восемь заводов, штат сотрудников оценивается в 10 тыс.

    Компания “Конти” опустилась на 5 позиций – до 43 места в рейтинге. Ее выручка снизилась на 1% – до $469 млн. По информации издания, компании принадлежит пять заводов, рабочий персонал – 3,79 тыс. человек.

    АВК в рейтинге занимает 67-ю позицию, опустившись на 5 позиций по сравнению с 2016 годом. Выручка АВК составляет $275 млн, компании принадлежат три завода, общее количество сотрудников – 3,5 тыс. человек.

    Инф. finance.ua

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