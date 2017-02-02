В Украине оживают авиаперевозки

Пассажиропоток на авиатранспорте в Украине растет ускоряющимися темпами. В целом за 2016 г. он увеличился на 36,6%, а в IV квартале — на 55,9%. А в новом году авиационная отрасль обещает поставить рекорд в пассажирских перевозках.

По количеству перевезенных пассажиров минувший год был для отечественных авиакомпаний рекордным: 8,3 млн, рост за год на 31,3%. В очень успешном 2012 году, как и в 2013-м, это количество составило 8,1 млн, в 2014-м — 6,5 млн, в 2015-м — 6,3 млн. По данным Госавиаслужбы, количество международных пассажиров у авиакомпаний Украины выросло в 2016 г. на 31,6% — до 7 млн 472 тыс. На внутренних линиях авиакомпании перевезли 802 тыс. чел., что на 27,6% лучше показателя 2015 года.

У этого роста не было какой-то внезапной причины. Просто увеличивался платежеспособный спрос на услуги авиатранспорта со стороны украинцев, а авиакомпании, со своей стороны, заманивали пассажиров все более разнообразными и выгодными предложениями. Впечатляет поквартальная динамика пассажирооборота украинской авиации: в I кв. — рост на 18,8% по сравнению с таким же кварталом 2015 г., во II кв. — на 28,2%, в III кв. — на 39,2%, в IV кв. — на 55,9%. Можно ожидать, что в 2017 г. тоже будут высокие темпы роста. Популярности европейских направлений должно поспособствовать введение безвизового режима с ЕС. Вдобавок можно ожидать наплыва европейцев в Киев в мае во время конкурса “Евровидение”.

Инф. finance.ua