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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Львовский бронетанковый получил госзаказ на Дозоры-Б
    Опубликовано: 2017-02-02 16:00:44

    Предприятие получило 100% загрузки работой в 2017 году.
    Концерн Укроборонпром изготовит новую партию из десятков бронемашин Дозор-Б для украинской армии благодаря финансированию в рамках государственного оборонного заказа госпредприятия Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ).
    "Подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать Дозоры-Б уже серийно", – сообщает пресс-служба госконцерна.
    Также отмечается, что на заседании СНБО в пятницу, 27 января, правительству поручено утвердить показатели гособоронзаказа-2017, а уже в понедельник, 30 января, предприятие получило подтверждение заказа.
    Согласно сообщению, ЛБТЗ получил 100% загрузки работой и гарантию занятости в 2017 году. Это позволит избежать вынужденных отпусков и в полном объеме загрузить производственные мощности.
    В концерне также добавили, что это отразится не только на заводе во Львове, но и на целом комплексе смежных предприятий по всей Украине. Всего их насчитывается около сотни.

    Инф. korrespondent.net

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