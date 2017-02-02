Предприятие получило 100% загрузки работой в 2017 году.
Концерн Укроборонпром изготовит новую партию из десятков бронемашин Дозор-Б для украинской армии благодаря финансированию в рамках государственного оборонного заказа госпредприятия Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ).
"Подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать Дозоры-Б уже серийно", – сообщает пресс-служба госконцерна.
Также отмечается, что на заседании СНБО в пятницу, 27 января, правительству поручено утвердить показатели гособоронзаказа-2017, а уже в понедельник, 30 января, предприятие получило подтверждение заказа.
Согласно сообщению, ЛБТЗ получил 100% загрузки работой и гарантию занятости в 2017 году. Это позволит избежать вынужденных отпусков и в полном объеме загрузить производственные мощности.
В концерне также добавили, что это отразится не только на заводе во Львове, но и на целом комплексе смежных предприятий по всей Украине. Всего их насчитывается около сотни.
Инф. korrespondent.net