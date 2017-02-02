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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Facebook выплатит $500 млн по иску о краже технологии
    Опубликовано: 2017-02-02 13:00:31

    $500 млн суд обязал выплатить производителя очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащего Facebook.

    Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий социальной сети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax. Об этом сообщает Би-би-си.

    Компания уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

    Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift.

    Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.

    28 января сообщалось, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил отозвать исковое заявление, поданное на несколько сотен гавайцев, которые претендовали на часть земельного участка, приобретенного Цукербергом в 2014 году.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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