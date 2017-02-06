Укрепляем корни волос

Большинство выпускаемых шампуней, бальзамов и других косметических средств по уходу за волосами не только нарушают структуру волос, но и ухудшают состояние кожи головы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В то время как рецепты лечения волос и кожи головы, приготовленные своими руками из натуральных продуктов, наоборот, очень эффективны.

Запомните, никакая продаваемая косметика не сделает Ваши волосы по-настоящему крепкими, здоровыми и красивыми не только внешне, но и изнутри.

Ни для кого не секрет, что отвар корня лопуха часто используют для предотвращения выпадения волос. Он делает волосы более сильными и улучшает их внешний вид. Добавив в отвар немного лимонного сока, Вы получите отличное 100% натуральное средство, обладающее, как лечебным, так и значительным косметическим эффектом.

Вам понадобятся 2 столовые ложки измельчённых корней лопуха, полстакана свежевыжатого лимонного сока и стакан очищенной воды.

Корни лопуха поместите в эмалированную посуду, залейте стаканом кипятка, накройте крышкой и нагревайте на кипящей водяной бане 25 минут. Дайте отвару настояться и процедите, отжав оставшееся сырьё. В остывший отвар добавьте свежий лимонный сок.

Отвар втирают в корни волос и используют как ополаскиватель после мытья головы. Такая процедура не только укрепляет волосы, но и хорошо помогает при перхоти и зуде.

Если же Ваши волосы быстро становятся сальными, то для приготовления отвара Вам понадобятся 6 столовых ложек смеси корней лопуха и аира, полтора стакана свежего лимонного сока и 3 стакана очищенной воды.

Смесь из аира и корней лопуха поместите в эмалированную посуду, залейте кипятком, добавьте лимонный сок, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 6-7 часов.

Отвар комнатной температуры втирают в кожу головы 3-4 раза в неделю или ополаскивают волосы после мытья.

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