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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укрепляем корни волос
    Опубликовано: 2017-02-06 13:44:49

    Большинство выпускаемых шампуней, бальзамов и других косметических средств по уходу за волосами не только нарушают структуру волос, но и ухудшают состояние кожи головы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     

    В то время как рецепты лечения волос и кожи головы, приготовленные своими руками из натуральных продуктов, наоборот, очень эффективны. 

     

    Запомните, никакая продаваемая косметика не сделает Ваши волосы по-настоящему крепкими, здоровыми и красивыми не только внешне, но и изнутри. 

     

    Ни для кого не секрет, что отвар корня лопуха часто используют для предотвращения выпадения волос. Он делает волосы более сильными и улучшает их внешний вид. Добавив в отвар немного лимонного сока, Вы получите отличное 100% натуральное средство, обладающее, как лечебным, так и значительным косметическим эффектом. 

     

    Вам понадобятся 2 столовые ложки измельчённых корней лопуха, полстакана свежевыжатого лимонного сока и стакан очищенной воды. 

     

    Корни лопуха поместите в эмалированную посуду, залейте стаканом кипятка, накройте крышкой и нагревайте на кипящей водяной бане 25 минут. Дайте отвару настояться и процедите, отжав оставшееся сырьё. В остывший отвар добавьте свежий лимонный сок. 

     

    Отвар втирают в корни волос и используют как ополаскиватель после мытья головы. Такая процедура не только укрепляет волосы, но и хорошо помогает при перхоти и зуде. 

     

    Если же Ваши волосы быстро становятся сальными, то для приготовления отвара Вам понадобятся 6 столовых ложек смеси корней лопуха и аира, полтора стакана свежего лимонного сока и 3 стакана очищенной воды. 

     

    Смесь из аира и корней лопуха поместите в эмалированную посуду, залейте кипятком, добавьте лимонный сок, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 6-7 часов. 

     

    Отвар комнатной температуры втирают в кожу головы 3-4 раза в неделю или ополаскивают волосы после мытья. 

     randevucity.net

     

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