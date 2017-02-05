В новом положении Американской кардиологической ассоциации обсуждаются польза и риск физической нагрузки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
По словам главы рабочей группы,
Ведущей причиной побочных эффектов на фоне физической нагрузки являются наследственные или врожденные аномалии у лиц моложе 40 лет и ИБС у лиц более старшего возраста. Тем не менее, в целом, регулярные физические упражнения снижают риск
Подчеркивается, что регулярность физической нагрузки важнее, чем ее время (утро или вечер). Обсуждаются сравнительные риски тех или иных видов нагрузки, ранее выявление продромальных симптомов, подготовка персонала и оборудования для программ реабилитации, вопросы отбора пациентов для различных программ физических тренировок.
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Польза и риск физической нагрузки
Опубликовано: 2017-02-05 08:44:52
В новом положении Американской кардиологической ассоциации обсуждаются польза и риск физической нагрузки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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