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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Польза и риск физической нагрузки
    Опубликовано: 2017-02-05 08:44:52

    В новом положении Американской кардиологической ассоциации обсуждаются польза и риск физической нагрузки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По словам главы рабочей группы, д-ра Paul D. Thompson, в данном положении объединена уже известная клиницистам информация, для того, чтобы ею было удобнее пользоваться. В частности, затрагиваются вопросы возможных побочных эффектов физических упражнений, частота этих эффектов, группы риска, стратегии по снижению риска. Врачи должны пояснить, что при ряде состояний, например, при гипертрофической кардиомиопатии и аномалиях коронарных артерий, интенсивные физические нагрузки не приносят видимой пользы.

    Ведущей причиной побочных эффектов на фоне физической нагрузки являются наследственные или врожденные аномалии у лиц моложе 40 лет и ИБС у лиц более старшего возраста. Тем не менее, в целом, регулярные физические упражнения снижают риск сердечно-сосудистых событий, в том числе у лиц с уже установленным диагнозом ИБС.

    Подчеркивается, что регулярность физической нагрузки важнее, чем ее время (утро или вечер). Обсуждаются сравнительные риски тех или иных видов нагрузки, ранее выявление продромальных симптомов, подготовка персонала и оборудования для программ реабилитации, вопросы отбора пациентов для различных программ физических тренировок.

    medicus.ru

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