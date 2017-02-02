Новое открытие диетологов: 2 яйца на завтрак помогают худеть

Забудьте о бесконечном подсчете калорий и перестаньте отказываться от мяса. Способ избавиться от лишнего веса так же прост, как приготовление завтрака из двух яиц, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди, начинающие свой день с вареных, жареных яиц или омлета теряют на две трети больше веса, чем все остальные.



Секрет эффекта яиц заключается в том, что при их употреблении быстро наступает насыщение, а чувство голода не появляется на протяжении долгого времени. В ходе эксперимента исследователи из Государственного университета Луизианы следили за гастрономическими предпочтениями женщин, страдающих лишним весом, пишет The Daily Mail.



Женщинам, которые соблюдали диету с низким содержанием жиров, предложили есть на завтрак либо два яйца, либо бублик. И в том и в другом продукте содержится одинаковое количество калорий. Кроме того, обе группы женщин употребляли одинаковое количество предлагаемых яиц и бубликов.

Тем не менее, через 8 недель таких завтраков женщины, употреблявшие яйца, потеряли на 65% больше веса, их талия уменьшилась почти вдвое по сравнению с теми, кто ел бублики. Кроме того, женщины, завтракавшие яйцами, чувствовали себя гораздо бодрее и энергичнее.

Предыдущее исследование этих же ученых уже показало, что те, кто употребляют на завтрак яйца, чувствуют себя сытыми гораздо дольше, чем любители бутербродов с сыром. В результате они едят меньше в течение дня. Доподлинно неизвестно, почему яйца заставляют человека долго чувствовать себя сытым, однако высокое содержание белка, безусловно, играет в этом большую роль.

Доктор Никхил Дхурандхар, проводивший исследование, пояснил: «Несмотря на одинаковое количество калорий, яйца насыщают организм гораздо лучше, чем многие другие продукты. После такого завтрака за обедом человек ест меньше. Эффект от употребления яйца длится 24 часа».

«Результаты проведенных исследований имеют большое значение. Яйца — неотъемлемая часть завтрака во многих культурах, а изучение эффекта насыщения этими продуктами поможет в дальнейшем бороться с лишним весом», — добавил ученый.



medicus.ru