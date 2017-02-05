Соя поможет снизить симптомы при менопаузе

Употребляя ежедневно два стакана соевого молока, можно снизить частоту и тяжесть приливов при менопаузе, считают американские исследователи из Делаверского университета.

Чтобы определить наличие и степень влияния соевых продуктов на симптомы менопаузы, специалисты изучили 19 научных исследований, которые проводились при участии более чем 1200 женщин. Выяснилось, что у тех из них, кто потреблял соевые продукты в течение 12 недель и более, сократилась частота приливов примерно в три раза, а также снизилась их тяжесть.

Эксперты объясняют, что соя содержит изофлавоны (растительные гормоны, похожие на эстроген), которые благоприятно влияют на состояние женщин в период менопаузы. Специалисты подсчитали, что примерно один грамм соевого протеина в бобах дает около 3,5 миллиграмм изофлавонов. Два 450-граммовых стакана соевого молока или около 200 грамм тофу содержат примерно 50 миллиграмм изофлавонов, которых достаточно для ежедневного употребления в период менопаузы.

Отчет о результатах исследования был опубликован в журнале Menopause.

medicinform.net