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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Соя поможет снизить симптомы при менопаузе
    Опубликовано: 2017-02-05 16:24:06

    Употребляя ежедневно два стакана соевого молока, можно снизить частоту и тяжесть приливов при менопаузе, считают американские исследователи из Делаверского университета.

    Чтобы определить наличие и степень влияния соевых продуктов на симптомы менопаузы, специалисты изучили 19 научных исследований, которые проводились при участии более чем 1200 женщин. Выяснилось, что у тех из них, кто потреблял соевые продукты в течение 12 недель и более, сократилась частота приливов примерно в три раза, а также снизилась их тяжесть.

    Эксперты объясняют, что соя содержит изофлавоны (растительные гормоны, похожие на эстроген), которые благоприятно влияют на состояние женщин в период менопаузы. Специалисты подсчитали, что примерно один грамм соевого протеина в бобах дает около 3,5 миллиграмм изофлавонов. Два 450-граммовых стакана соевого молока или около 200 грамм тофу содержат примерно 50 миллиграмм изофлавонов, которых достаточно для ежедневного употребления в период менопаузы.

    Отчет о результатах исследования был опубликован в журнале Menopause.

    medicinform.net

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