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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 17 февраля - главное онлайн-событие по SEO
    Опубликовано: 2017-02-14 08:37:22

    17 февраля в 11:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет самую большую бесплатную онлайн-конференцию «WebPromoExperts SEO Day», посвященную эффективному инструменту привлечения трафика на сайт — SEO-оптимизации.

    В новом году никто уже не хоронит SEO — все просто правильно  пользуются  правилами и инструментами поисковой оптимизации.

    Из докладов вы узнаете:

    • Как привлечь новых клиентов из поисковых систем?

    • Как эффективно продвигать сайт с помощью SEO

    • Как оптимизировать структуру сайта и его контент

    • Как продвигаться на западный рынок?

    • Что реально работает в SEO?

    • Как и где брать ссылки в 2017 году

    • Какие фишки и секреты SEO появятся в 2017 году

    Кому будет полезна наша онлайн-конференция?

    Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно, если Вы:

    ● Начинаете или планируете бизнес в сети;

    ● Владелец бизнеса или менеджер онлайн-проекта;

    ● SEO-оптимизатор (как начинающий, так и опытный);

    ● Заказчик услуг SEO-оптимизации для раскрутки своих сайтов.

    Формат мероприятия

    На конференции вас ждет:

    • 9 часов прямого эфира с лучшими специалистами рынка;

    • 15 докладов с практическими кейсами, советами, рекомендациями и ответам на вопросы;

    • круглый стол  с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы;

    • 1 англоязычная секция с участием зарубежных специалистов, которые поделятся своим опытом в сфере SEO-оптимизации;

    • подарки и бонусы от организаторов и партнеров.

    Программа:

    1. Стратегии белого SEO на примере “WebPromoExperts” Антон Воронюк (Руководитель WebPromoExperts);

    2. Преимущества и подробности перехода на https Андрей Липатцев (Специалист службы качества поиска Google);

    3. Анализ ключевых слов в эпоху AI и clickstream Tim Soulo (Руководитель отдела маркетинга в Ahrefs);

    4. Как выглядит успешная SEO-стратегия Артем Гидин (Руководитель отдела SEO-продвижения WebPromo);

    5. Тема согласовывается Михаил Сливинский (Руководитель службы по работе с вебмастерами в Яндекс);

    6. Анализируй. Линкуй. Доминируй. Где брать ссылки в 2017 году? Виктор Карпенко (Руководитель SeoProfy Украина);

    7. Эксперименты со ссылками после последнего Пингвина Артем Пилипец (Руководитель отдела продвижения SEO7 и основатель проекта Школа SEO​​​);

    8. Почему интент важнее ключевых слов и как это меняет SEO Сергей Кокшаров (Независимый аналитик, автор блога Devaka.ru.);

    9. Рутинные операции в SEO, которые почему-то считают хаками Дмитрий Шахов (Основатель веб-студии "Ремарка");

    10. SEO на языке бизнеса: на что обращать внимание и как мониторить выхлоп и процесс Зилецкая Диана (Ведущий SEO аналитик в SE Ranking);

    11. Сео-шмео, кейсы-шмейсы, бла-бла-бла… Денис Нарижный (Основатель интернет-агентства StudioF1.ru);

    Англоязычный блок:

    1. Продвижение в англоязычном сегменте Михаил Щербачев (Руководитель LivePage);

    1. Тема и спикер согласовываются;

    1. Единая стратегия для SEO, Affiliates & PR на западные рынки Иван Кузив (Marketing Team Laed в MacPaw);

    2. Link building strategies in 2017 Dixon Jones (Маркетинг директор Majestic).

    Как попасть к нам на конференцию?

    Не упустите возможность сохранить лидерство на рынке (или приблизиться к лидирующим конкурентам), улучшить навыки SEO-продвижения и узнать, чем живут и дышат ваши коллеги в Украине и за рубежом.

    Регистрируйтесь по ссылке. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.

    Организаторы и спонсоры: «WebPromoExperts», «WebPromo», «Ahrefs», «SE Ranking», «TemplateMonster», «Mr.Affiliate», «Dinarys».

    Зарегистрироваться на конференцию!

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