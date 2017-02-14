17 февраля в 11:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет самую большую бесплатную онлайн-конференцию «WebPromoExperts SEO Day», посвященную эффективному инструменту привлечения трафика на сайт — SEO-оптимизации.
В новом году никто уже не хоронит SEO — все просто правильно пользуются правилами и инструментами поисковой оптимизации.
Из докладов вы узнаете:
-
Как привлечь новых клиентов из поисковых систем?
-
Как эффективно продвигать сайт с помощью SEO
-
Как оптимизировать структуру сайта и его контент
-
Как продвигаться на западный рынок?
-
Что реально работает в SEO?
-
Как и где брать ссылки в 2017 году
-
Какие фишки и секреты SEO появятся в 2017 году
Кому будет полезна наша онлайн-конференция?
Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно, если Вы:
● Начинаете или планируете бизнес в сети;
● Владелец бизнеса или менеджер онлайн-проекта;
● SEO-оптимизатор (как начинающий, так и опытный);
● Заказчик услуг SEO-оптимизации для раскрутки своих сайтов.
Формат мероприятия
На конференции вас ждет:
-
9 часов прямого эфира с лучшими специалистами рынка;
-
15 докладов с практическими кейсами, советами, рекомендациями и ответам на вопросы;
-
круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы;
-
1 англоязычная секция с участием зарубежных специалистов, которые поделятся своим опытом в сфере SEO-оптимизации;
-
подарки и бонусы от организаторов и партнеров.
Программа:
-
Стратегии белого SEO на примере “WebPromoExperts” Антон Воронюк (Руководитель WebPromoExperts);
-
Преимущества и подробности перехода на https Андрей Липатцев (Специалист службы качества поиска Google);
-
Анализ ключевых слов в эпоху AI и clickstream Tim Soulo (Руководитель отдела маркетинга в Ahrefs);
-
Как выглядит успешная SEO-стратегия Артем Гидин (Руководитель отдела SEO-продвижения WebPromo);
-
Тема согласовывается Михаил Сливинский (Руководитель службы по работе с вебмастерами в Яндекс);
-
Анализируй. Линкуй. Доминируй. Где брать ссылки в 2017 году? Виктор Карпенко (Руководитель SeoProfy Украина);
-
Эксперименты со ссылками после последнего Пингвина Артем Пилипец (Руководитель отдела продвижения SEO7 и основатель проекта Школа SEO);
-
Почему интент важнее ключевых слов и как это меняет SEO Сергей Кокшаров (Независимый аналитик, автор блога Devaka.ru.);
-
Рутинные операции в SEO, которые почему-то считают хаками Дмитрий Шахов (Основатель веб-студии "Ремарка");
-
SEO на языке бизнеса: на что обращать внимание и как мониторить выхлоп и процесс Зилецкая Диана (Ведущий SEO аналитик в SE Ranking);
-
Сео-шмео, кейсы-шмейсы, бла-бла-бла… Денис Нарижный (Основатель интернет-агентства StudioF1.ru);
Англоязычный блок:
-
Продвижение в англоязычном сегменте Михаил Щербачев (Руководитель LivePage);
-
Тема и спикер согласовываются;
-
Единая стратегия для SEO, Affiliates & PR на западные рынки Иван Кузив (Marketing Team Laed в MacPaw);
-
Link building strategies in 2017 Dixon Jones (Маркетинг директор Majestic).
Как попасть к нам на конференцию?
Не упустите возможность сохранить лидерство на рынке (или приблизиться к лидирующим конкурентам), улучшить навыки SEO-продвижения и узнать, чем живут и дышат ваши коллеги в Украине и за рубежом.
Регистрируйтесь по ссылке. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение.
Организаторы и спонсоры: «WebPromoExperts», «WebPromo», «Ahrefs», «SE Ranking», «TemplateMonster», «Mr.Affiliate», «Dinarys».
Зарегистрироваться на конференцию!
Вам может быть интересно: