17 февраля - главное онлайн-событие по SEO Опубликовано: 17 февраля в 11:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет самую большую бесплатную онлайн-конференцию «WebPromoExperts SEO Day», посвященную эффективному инструменту привлечения трафика на сайт — SEO-оптимизации. В новом году никто уже не хоронит SEO — все просто правильно пользуются правилами и инструментами поисковой оптимизации. Из докладов вы узнаете: Как привлечь новых клиентов из поисковых систем?

Как эффективно продвигать сайт с помощью SEO

Как оптимизировать структуру сайта и его контент

Как продвигаться на западный рынок?

Что реально работает в SEO?

Как и где брать ссылки в 2017 году

Какие фишки и секреты SEO появятся в 2017 году Кому будет полезна наша онлайн-конференция? Это мероприятие, в первую очередь, будет полезно, если Вы: ● Начинаете или планируете бизнес в сети; ● Владелец бизнеса или менеджер онлайн-проекта; ● SEO-оптимизатор (как начинающий, так и опытный); ● Заказчик услуг SEO-оптимизации для раскрутки своих сайтов. Формат мероприятия На конференции вас ждет: 9 часов прямого эфира с лучшими специалистами рынка;

15 докладов с практическими кейсами, советами, рекомендациями и ответам на вопросы;

круглый стол с обсуждениями важных тем и ответами на вопросы;

1 англоязычная секция с участием зарубежных специалистов, которые поделятся своим опытом в сфере SEO-оптимизации;

подарки и бонусы от организаторов и партнеров. Программа: Стратегии белого SEO на примере “WebPromoExperts” Антон Воронюк (Руководитель WebPromoExperts); Преимущества и подробности перехода на https Андрей Липатцев (Специалист службы качества поиска Google); Анализ ключевых слов в эпоху AI и clickstream Tim Soulo (Руководитель отдела маркетинга в Ahrefs); Как выглядит успешная SEO-стратегия Артем Гидин (Руководитель отдела SEO-продвижения WebPromo); Тема согласовывается Михаил Сливинский (Руководитель службы по работе с вебмастерами в Яндекс); Анализируй. Линкуй. Доминируй. Где брать ссылки в 2017 году? Виктор Карпенко (Руководитель SeoProfy Украина); Эксперименты со ссылками после последнего Пингвина Артем Пилипец (Руководитель отдела продвижения SEO7 и основатель проекта Школа SEO​​​); Почему интент важнее ключевых слов и как это меняет SEO Сергей Кокшаров (Независимый аналитик, автор блога Devaka.ru.); Рутинные операции в SEO, которые почему-то считают хаками Дмитрий Шахов (Основатель веб-студии "Ремарка"); SEO на языке бизнеса: на что обращать внимание и как мониторить выхлоп и процесс Зилецкая Диана (Ведущий SEO аналитик в SE Ranking); Сео-шмео, кейсы-шмейсы, бла-бла-бла… Денис Нарижный (Основатель интернет-агентства StudioF1.ru); Англоязычный блок: Продвижение в англоязычном сегменте Михаил Щербачев (Руководитель LivePage); Тема и спикер согласовываются; Единая стратегия для SEO, Affiliates & PR на западные рынки Иван Кузив (Marketing Team Laed в MacPaw); Link building strategies in 2017 Dixon Jones (Маркетинг директор Majestic). Как попасть к нам на конференцию? Не упустите возможность сохранить лидерство на рынке (или приблизиться к лидирующим конкурентам), улучшить навыки SEO-продвижения и узнать, чем живут и дышат ваши коллеги в Украине и за рубежом. Регистрируйтесь по ссылке. В день проведения конференции вам будет отправлено письмо с напоминанием и ссылкой на ее проведение. Организаторы и спонсоры: «WebPromoExperts», «WebPromo», «Ahrefs», «SE Ranking», «TemplateMonster», «Mr.Affiliate», «Dinarys». Зарегистрироваться на конференцию!

Вам может быть интересно: Семантическое ядро для e-commerce проектов Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.