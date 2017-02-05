Ученые разработали эффективный метод лечения рака простаты

Ученые опробовали новый вид терапии рака простаты, который позволяет обеспечить более эффективное лечение с меньшим количеством побочных эффектов, чем существующие на сегодняшний день методы, сообщает ВВС.

Врачи из больницы при Университетском колледже Лондона провели эксперимент с использованием высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. В исследовании задействовали 41 добровольца. Как рассказали медики, суть метода заключалась в том, что рядом с предстательной железой располагался зонд, который испускал звуковые волны, нагревающие больные клетки до температуры 80 градусов по Цельсию. В результате такого нагрева раковые клетки погибали, а расположенным поблизости от них тканям наносился минимальный вред.

Спустя год у 95% испытуемых не было замечено симптомов рака простаты. Кроме того, ни у кого из больных не было недержания мочи, и у большинства (9 из 10) не было импотенции - обычных побочных эффектов традиционного лечения.

Эксперты сообщили, что данный вид лечения называется фокальной терапией. Он позволяет лечить даже самые маленькие опухоли, размер которых составляет всего несколько миллиметров. Однако прежде чем новый метод начнет широко внедряться, необходимо, чтобы полученные результаты подтвердились в более крупных исследованиях, утверждают специалисты.

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