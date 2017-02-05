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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Простая ходьба спасет от депрессии
    Опубликовано: 2017-02-05 14:44:26

    Приблизительно 10% людей на разных этапах своей жизни сталкиваются с депрессией. Медики для лечения этого состояния назначают лекарства. Однако шотландские исследователи из Университета Стирлинга уверены, что с недугом можно справиться и другим способом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые проанализировали восемь исследований, в которых приняли участие 314 добровольцев. Выяснилось, что обычная ходьба является эффективным средством от депрессии и обладает тем же эффектом, что и упражнения, требующие больших затрат энергии.

    Преимущество быстрой ходьбы в том, что она по силам большинству людей. Это очень простое упражнение, не требующее почти никаких финансовых затрат, и его можно с легкостью сделать частью своего образа жизни, считают исследователи.

    Эксперты отметили, что особенно полезной считается ходьба на свежем воздухе. Она помогает отвлечься от проблем и забот, дает чувство контроля и способствует вырабатыванию гормонов, положительно влияющих на эмоциональное состояние. Кроме прогулок, от депрессии помогают избавиться езда на велосипеде, плавание и работа в саду.

    medicinform.net

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