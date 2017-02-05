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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лайм и солнце очистят воду от бактерий
    Опубликовано: 2017-02-05 14:24:36

    Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили, что сок лайма и солнечный свет способны продезинфицировать воду.

    В ходе исследования выяснилось, что в соке лайма содержатся вещества, которые под действием ультрафиолета меняют структуру ДНК бактерий. В рамках эксперимента пластиковые бутылки наполнили водой, зараженной кишечной палочкой, бактериофагом MS2 и мышиным норовирусом. Сок лайма был добавлен как вспомогательный элемент.

    В результате, за 30 минут пребывания воды под солнцем, в 2-х литровой бутылке с 30 мг сока значительно снизилась концентрация кишечной палочки и бактериофага. Количество норовирусов уменьшилось незначительно.

    Эксперты пришли к выводу, что сок лайма и солнце подействовали равносильно кипячению, сократив количество бактерий в воде. Эти знания могут быть полезны для людей, которые в силу обстоятельств или профессии бывают в условиях, когда кипятить воду для питья нет возможности.

    medicinform.net

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