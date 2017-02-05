Лайм и солнце очистят воду от бактерий

Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили, что сок лайма и солнечный свет способны продезинфицировать воду.

В ходе исследования выяснилось, что в соке лайма содержатся вещества, которые под действием ультрафиолета меняют структуру ДНК бактерий. В рамках эксперимента пластиковые бутылки наполнили водой, зараженной кишечной палочкой, бактериофагом MS2 и мышиным норовирусом. Сок лайма был добавлен как вспомогательный элемент.

В результате, за 30 минут пребывания воды под солнцем, в 2-х литровой бутылке с 30 мг сока значительно снизилась концентрация кишечной палочки и бактериофага. Количество норовирусов уменьшилось незначительно.

Эксперты пришли к выводу, что сок лайма и солнце подействовали равносильно кипячению, сократив количество бактерий в воде. Эти знания могут быть полезны для людей, которые в силу обстоятельств или профессии бывают в условиях, когда кипятить воду для питья нет возможности.

medicinform.net