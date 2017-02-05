Длительное пережевывание пищи: залог стройной фигуры

Чем тщательнее человек пережевывает пищу, тем меньше он съедает, что помогает поддерживать здоровый вес, считают американские исследователи.

Ученые пригласили поучаствовать в эксперименте группу студентов. Всем испытуемым нужно было есть одинаковые продукты. При этом специалисты фиксировали количество жевательных движений: половина участников жевали пищу 15 раз, а остальные – 40. Ученые наблюдали за их аппетитом и брали у них анализы крови на глюкозу и гормоны. В результате оказалось, что те, кто жевал дольше, съедали меньше.

Как пояснили исследователи, когда люди пережевывают кусочек пиццы 40 раз, прежде чем проглотить, они быстрее утоляют голод. Также у них повышается уровень гормона, который сигнализирует о насыщении, и снижается уровень гормона грелина, стимулирующего аппетит.

Причина кроется в том, что тщательно пережеванная пища лучше всасывается. В крови быстрее увеличивается уровень глюкозы и углеводов, позволяя организму ощутить насыщение. Получается, что чем дольше человек пережевывает пищу, тем ниже у него шансы набрать лишние килограммы, утверждают исследователи.



medicinform.net