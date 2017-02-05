  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Длительное пережевывание пищи: залог стройной фигуры
    Опубликовано: 2017-02-05 10:24:34

    Чем тщательнее человек пережевывает пищу, тем меньше он съедает, что помогает поддерживать здоровый вес, считают американские исследователи.

    Ученые пригласили поучаствовать в эксперименте группу студентов. Всем испытуемым нужно было есть одинаковые продукты. При этом специалисты фиксировали количество жевательных движений: половина участников жевали пищу 15 раз, а остальные – 40. Ученые наблюдали за их аппетитом и брали у них анализы крови на глюкозу и гормоны. В результате оказалось, что те, кто жевал дольше, съедали меньше.

    Как пояснили исследователи, когда люди пережевывают кусочек пиццы 40 раз, прежде чем проглотить, они быстрее утоляют голод. Также у них повышается уровень гормона, который сигнализирует о насыщении, и снижается уровень гормона грелина, стимулирующего аппетит.

    Причина кроется в том, что тщательно пережеванная пища лучше всасывается. В крови быстрее увеличивается уровень глюкозы и углеводов, позволяя организму ощутить насыщение. Получается, что чем дольше человек пережевывает пищу, тем ниже у него шансы набрать лишние килограммы, утверждают исследователи.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...