Полезные напитки могут нанести вред здоровью

Некоторые напитки принято считать полезными для здоровья, однако, по мнению ученых, чаще всего вред от их употребления недооценивается, пишет The Telegraph.

Шотландские исследователи из Университета Глазго провели эксперимент, в котором приняли участие более 2 тыс. человек. Всех испытуемых попросили оценить количество чайных ложек сахара в предложенных безалкогольных напитках. Оказалось, что потребители часто завышали количество сахара, когда речь шла о газированных напитках, в то время как его уровень в коктейлях и фруктовых соках чаще всего существенно недооценивался.

Например, оценивая количество сахара в гранатовом соке, участники опроса занизили реальную цифру, ошибившись на 18 ложек. Они посчитали, что в нем содержится только четыре чайных ложки сахара, тогда как на самом деле их было 22. Шоколадно-молочный коктейль в реальности содержит 13,5 ложек сахара – на 7,5 больше, чем думали респонденты.

По мнению ученых, в данном случае срабатывает стереотип восприятия определенных видов напитков или их отдельных компонентов. Люди полагают, что молоко и фруктовые соки – полезные напитки, а газировка является вредной. Однако количество сахара в соках и молочных коктейлях довольно высокое, поэтому необходимо помнить, что потреблять их нужно тоже в ограниченных количествах, подчеркнули исследователи.

medicinform.net