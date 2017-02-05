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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Полезные напитки могут нанести вред здоровью
    Опубликовано: 2017-02-05 07:24:46

    Некоторые напитки принято считать полезными для здоровья, однако, по мнению ученых, чаще всего вред от их употребления недооценивается, пишет The Telegraph.

    Шотландские исследователи из Университета Глазго провели эксперимент, в котором приняли участие более 2 тыс. человек. Всех испытуемых попросили оценить количество чайных ложек сахара в предложенных безалкогольных напитках. Оказалось, что потребители часто завышали количество сахара, когда речь шла о газированных напитках, в то время как его уровень в коктейлях и фруктовых соках чаще всего существенно недооценивался.

    Например, оценивая количество сахара в гранатовом соке, участники опроса занизили реальную цифру, ошибившись на 18 ложек. Они посчитали, что в нем содержится только четыре чайных ложки сахара, тогда как на самом деле их было 22. Шоколадно-молочный коктейль в реальности содержит 13,5 ложек сахара – на 7,5 больше, чем думали респонденты.

    По мнению ученых, в данном случае срабатывает стереотип восприятия определенных видов напитков или их отдельных компонентов. Люди полагают, что молоко и фруктовые соки – полезные напитки, а газировка является вредной. Однако количество сахара в соках и молочных коктейлях довольно высокое, поэтому необходимо помнить, что потреблять их нужно тоже в ограниченных количествах, подчеркнули исследователи.

    medicinform.net

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