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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нежирные молочные продукты защитят от инсульта
    Опубликовано: 2017-02-04 17:44:22

    Йогурт и молоко с низким содержанием жира помогут избежать инсульта, считают шведские исследователи из Каролинского института, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Исследователи изучили эффект, производимый молочными продуктами разной жирности почти на 75 тыс. человек в возрасте 45-83 лет. В начале эксперимента все испытуемые были здоровы и не сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами и раком. Всех участников исследования попросили заполнить специальные вопросники, посвященные продуктам и напиткам в их рационе.

    За состоянием здоровья людей велось наблюдение в течение 10 лет. За это время было зафиксировано 4089 инсультов (1680 среди женщин и 2409 у мужчин). В результате анализа данных выяснилось, что у людей, потреблявших молочные продукты с низким уровнем жирности, инсульт диагностировали на 12% реже.

    Позитивный эффект продуктов с низким содержанием жира ученые связывают с витаминами и минеральными веществами вроде кальция, магния, витамина D, влияющего на кровяное давление, а также калия.

    medicinform.net

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