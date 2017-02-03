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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Заменители сахара могут вызвать лейкемию
    Опубликовано: 2017-02-03 14:24:36

    Употребление заменителей сахара повышает риск развития лейкемии, считают итальянские исследователи из Института Рамаццини в Болонье.

    В качестве эксперимента ученые начали давать грызунам заменитель сахара. В результате лабораторные животные показали высокий уровень смертности, а вскрытие показало, что грызуны гибнут от лейкемии.

    Более крупные грызуны – крысы также умирали после испытаний с сахарозаменителем. У крыс ученые обнаружили увеличение печени, опухоль легких и другие симптомы онкологических заболеваний.

    Эксперты считают, что больше всего опасность этот продукт представляет именно для женщин, так как милые дамы больше, чем мужчины, любят полакомиться сладостями и часто заменяют сахар на подсластители.

    medicinform.net

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