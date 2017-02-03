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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученым удалось остановить развитие рассеянного склероза
    Опубликовано: 2017-02-03 10:44:02

    Австралийские исследователи из Мельбурнского института и Монашского университета утверждают, что разработали способ противостояния рассеянному склерозу, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе исследования ученые установили, что если заблокировать определенный протеин, ответственный за повреждение нервов, можно остановить развитие болезни. Специалисты объяснили, что рассеянный склероз нарушает связи между нервными клетками в головном и спинном мозге, повреждая защитную оболочку нервных волокон. Измененные протеины, выявленные в местах поражения склерозом, вмешивались в работу другого протеина, что и провоцировало повреждения нервов.

    Однако, когда измененный протеин или связь между двумя протеинами блокировалась, развитие недуга тормозилось. Как только удавалось остановить развитие болезни, иммунная система могла начать восстанавливать нервы. Эксперты утверждают, что это открытие является настоящим прорывом в медицине, ведь до этого остановить прогрессию склероза еще не никому не удавалось.

    Методика блокирования протеинов уже получила одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США и Управления терапевтических товаров Австралии для лечения других расстройств.

    medicinform.net

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