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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В переедании виноваты кишечные бактерии
    Опубликовано: 2017-02-03 07:24:18

    Причина употребления большого количества еды может крыться в бактериях желудочно-кишечного тракта. Французские исследователи считают, что они влияют на объем потребляемой пищи, пишет New Scientist.

    В 2006 году биологи установили, что типы кишечных бактерий из организма тучных лабораторных крыс отличались от бактерий стройных животных. Михай Коваса вместе с коллегами из Национального французского института сельскохозяйственных исследований в Париже решил более детально разобраться в этом вопросе. В ходе эксперимента бактерии из кишечника тучных крыс ученый пересадил крысам с нормальным весом.

    В итоге стройные грызуны, получив порцию бактерий от тучных, много ели и набирали вес. У них также отмечался уровень гормонов, характерный для животных с ожирением. По мнению исследователей, у человека могут происходить такие же процессы. Дальнейшие исследования, возможно, станут основой для разработки эффективных лекарств от ожирения, считают ученые.

    medicinform.net

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