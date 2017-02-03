В переедании виноваты кишечные бактерии

Причина употребления большого количества еды может крыться в бактериях желудочно-кишечного тракта. Французские исследователи считают, что они влияют на объем потребляемой пищи, пишет New Scientist.

В 2006 году биологи установили, что типы кишечных бактерий из организма тучных лабораторных крыс отличались от бактерий стройных животных. Михай Коваса вместе с коллегами из Национального французского института сельскохозяйственных исследований в Париже решил более детально разобраться в этом вопросе. В ходе эксперимента бактерии из кишечника тучных крыс ученый пересадил крысам с нормальным весом.

В итоге стройные грызуны, получив порцию бактерий от тучных, много ели и набирали вес. У них также отмечался уровень гормонов, характерный для животных с ожирением. По мнению исследователей, у человека могут происходить такие же процессы. Дальнейшие исследования, возможно, станут основой для разработки эффективных лекарств от ожирения, считают ученые.



medicinform.net