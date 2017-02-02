Бег трусцой продлевает жизнь

Регулярные занятия бегом увеличивают продолжительность жизни мужчин на шесть лет и женщин на пять лет, обнаружили датские кардиологи.

По словам медиков, достаточно всего лишь часа в неделю, чтобы получить огромную выгоду для своего здоровья.

Исследователи изучили продолжительность жизни около 20 тыс. бегунов и тех, кто не занимается бегом. Возраст исследуемых составил от 20 до 93 лет.

Мужчины, бегающие от 60 минут до 2,5 часов в неделю в медленном или среднем темпе, жили в среднем на 6,2 года дольше, чем не занимающиеся спортом.

Женщины увеличили свою жизнь с помощью бега на 5,6 лет.

Исследователи сделали акцент на том, что наиболее полезен размеренный бег трусцой, а не экстремальные нагрузки.



Результаты исследования были представлены на встрече Европейского общества кардиологов, которая прошла в эти выходные в Дублине.



medicinform.net