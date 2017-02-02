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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бег трусцой продлевает жизнь
    Опубликовано: 2017-02-02 19:24:25

    Регулярные занятия бегом увеличивают продолжительность жизни мужчин на шесть лет и женщин на пять лет, обнаружили датские кардиологи.

    По словам медиков, достаточно всего лишь часа в неделю, чтобы получить огромную выгоду для своего здоровья.

    Исследователи изучили продолжительность жизни около 20 тыс. бегунов и тех, кто не занимается бегом. Возраст исследуемых составил от 20 до 93 лет.

    Мужчины, бегающие от 60 минут до 2,5 часов в неделю в медленном или среднем темпе, жили в среднем на 6,2 года дольше, чем не занимающиеся спортом.
    Женщины увеличили свою жизнь с помощью бега на 5,6 лет.

    Исследователи сделали акцент на том, что наиболее полезен размеренный бег трусцой, а не экстремальные нагрузки.

    Результаты исследования были представлены на встрече Европейского общества кардиологов, которая прошла в эти выходные в Дублине.

    medicinform.net

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