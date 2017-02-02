Упавшее печенье можно спокойно есть, а макароны лучше выбросить

Насколько безопасно есть пищу, упавшую на пол, проверили ученые из Городского университета Манчестера.

Они протестировали пять продуктов питания: хлеб с вареньем, печенье, сухофрукты, ветчина и готовые макароны. Каждый продукт ученые бросали на пол и поднимали через 3, 5, 10 секунд, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

После этого продукты были исследованы на предмет вредных бактерий. Оказалось, что абсолютно безопасно употреблять побывавшее на полу печенье. Ученые объяснили это тем, что в печенье практически отсутствует вода.

На втором и третьем месте по безопасности – хлеб с вареньем и ветчина. Из-за высокого содержания сахара в варенье и соли в ветчине на этих продуктах бактерии размножаются очень плохо.

А вот сухофрукты и вареные макароны уже через три секунды на полу показали наличие грибков и бактерий, которые потенциально могут вызвать пневмонию, инфекцию мочевыводящих путей, сепсис и другие заболевания.



medicinform.net