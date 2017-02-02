Постоянный кашель может быть симптомом рака легких Опубликовано: Постоянный кашель должен быть причиной для беспокойства, так как он является одним из признаков рака легких, сообщает новая рекламная кампания, начатая правительством Великобритании, передает ВВС.



Рекламные ролики, транслируемые по телевиденью, радио, а также материалы в печатных и электронных СМИ рекомендуют людям, кашляющим более чем три недели подряд, немедленно посетить врача, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Как показали исследования, люди гораздо больше воспринимают в качестве предвестников рака опухоли и кровотечения, а не «обычный» кашель. Но реклама, в которой приняло участие много знаменитостей, четко указывает, что постоянный кашель должен вызывать тревогу.

medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.