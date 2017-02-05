Диетическое питание: почему производители обманывают потребителей

Мороженое для толстяков – вкусно, доступно… безопасно? На этикетке нового продукта производства американской компании обозначено: «всего половина жира». Как полагается, это снизит тревожность сидящих на диете – и они позволят себе маленькую слабость в виде рожка мороженого.

Наверняка, люди, которые следят за своим весом и считают калории с калькулятором, знают, что за низкокалорийность продукта обычно приходится расплачиваться вкусом. Так, чем меньше в мороженом жиров – тем отвратительнее оно на вкус. Чем меньше их в шоколаде – тем более вязким и противным куском он осядет во рту. Что ж, одни предпочитают следить за весом, другие – угождать желудку. Многие производители продуктов питания идут на хитрость: не желая терять лояльность и первых и вторых, они лгут им с этикеток в буквальном смысле этого слова. Таким образом, пресловутое диетическое питание превращается в лишние сантиметры на талии потребителей.

Новое мороженое, лишенное половины жиров, должно быть на время успокоит худеющих и усыпит их бдительность. Однако, что делать с другим вредным компонентом – сахаром? Производитель пока не ответил и на этот вопрос…

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