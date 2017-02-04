Одно яблоко в день: забудете о гипертонии

Ученые обнаружили полезное свойство яблок – снижать уровень «плохого» холестерина, а также в норме поддерживать артериальное давление.

Новые исследования, проведенные в университете Огайо (США), показали: люди среднего возраста, съедающие всего одно яблоко в день, сохраняли хорошие показатели уровня артериального давления. Это в свою очередь снижало риск повреждения сосудов и развития болезней сердца. Авторы исследования заявляют: «Мы считаем, что положительный эффект от употребления яблок обеспечивают химические соединения, которые в них содержатся в большом количестве – полифенолы». Полифенолы – пигменты, обеспечивающие окраску яблока. Полифенолы считаются мощными натуральными антиоксидантами.

Исследование ученых из Огайо проводилось с участием здоровых некурящих женщин и мужчин в возрасте 40–60 лет. Одни регулярно употребляли яблоки, но не принимали при этом никаких пищевых добавок, другие – принимали исключительно добавки с полифенолами. 16 человек съедали по одному красному яблоку ежедневно в течение 4 недель, 17 приняли таблетки, содержащие 194 мг полифенолов в день в течение 4 недель, а 18 – принимали «пустышки». В результате, только третья группа на показала положительной динамики в содержании холестерина в крови.

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