Причины катаракты и диагностика

Катарактой называется снижение прозрачности хрусталика глаза, что приводит к частичному снижению остроты зрения или даже полной слепоте. Не следует забывать, что в детстве все люди обладают очень эластичным и прозрачным хрусталиком, который с возрастом теряет эти свои качества.

Так что лечение катаракты является единственным способом вернуть зрение или не потерять его для некоторых людей. При этом лечение подразумевает именно хирургическое вмешательство, поскольку любые другие методы не дают должного результата.

У каждого шестого человека после 40 лет диагностируют ослабление зрения и помутнение хрусталика. В 80 катарактой страдает практически каждый человек на планете. При этом женщины страдают от данного недуга почти в 2 раза чаще, чем мужчины и с чем это связано сказать сложно.

Важно, что если начать лечить катаракту на самых ранних стадиях (когда она практически незаметна), то еще можно обойтись без операции. В полностью запущенном случае человек полностью слепнет на глаз, пораженный катарактой. Определить начальную стадию, в принципе, достаточно просто — ухудшается дальнее или ближнее зрение, предметы теряют свою четкость, зрачок становиться блеклым по цвету, снижается яркость цветов окружающего мира.

Никто точно не знает, почему начинает мутнеть хрусталик. Есть только несколько предположений, среди которых и общее старение организма, и предрасположенность, и излишнее количество ультрафиолета, проникающего в глаз. Однако достоверно известно, что проблема развивается из-за плохой экологичной ситуации, наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя и прочее), сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, травмы головы и глаз и т.д.

Так что желательно научиться правильно питаться и почаще совершать прогулки пешком. Это поможет не только лучше себя чувствовать, но и избежать ухудшения зрения в зрелом возрасте.