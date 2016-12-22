  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Более 1 млрд грн потратят на дороги в Кировоградской области в 2017 году
    Опубликовано: 2016-12-22 17:30:07

    Около 1,3 млрд гривен направят на строительство, ремонт и содержание дорог в 2017 году в Кировоградской области. Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил глава ОГА Сергей Кузьменко, передает УНН.

    Согласно информации, в этом году продолжался ремонт дорог области. Привлечено из всех источников в 4 раза больше средств, чем в 2015 году — 518,5 млн грн.

    Впервые с 2012 года осуществлен капитальный ремонт значительных участков дорог государственного значения общей протяженностью около 50 км.

    Лилия Гришина

    Источник: УНН

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...