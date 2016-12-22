Более 1 млрд грн потратят на дороги в Кировоградской области в 2017 году

Около 1,3 млрд гривен направят на строительство, ремонт и содержание дорог в 2017 году в Кировоградской области. Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил глава ОГА Сергей Кузьменко, передает УНН.

Согласно информации, в этом году продолжался ремонт дорог области. Привлечено из всех источников в 4 раза больше средств, чем в 2015 году — 518,5 млн грн.

Впервые с 2012 года осуществлен капитальный ремонт значительных участков дорог государственного значения общей протяженностью около 50 км.

Лилия Гришина

Источник: УНН