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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В НБУ прогнозируют 12% инфляции по итогам года
    Опубликовано: 2016-12-22 16:30:34

    По результатам 2016 года цены в Украине вырастут в среднем на 12%, как и планировал Национальный банк Украины.

    Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает Укринформ.

    «По инфляции мы ожидаем, что практически точно наша цель совпадет с реальными цифрами. К концу года - мы выходим на инфляцию - 12%. Эта та цель, которую мы задекларировали еще в прошлом году (12% плюс - минус 3%. - Ред.)», - сказал Чурий.

    По его словам, не все Центробанки мира могут похвастаться таким точным прогнозом. Тем более, что в 2015 году годовой уровень инфляции в Украине составил 43%.

    Чурий добавил, что накануне Совет НБУ принял основы проведения монетарной политики на 2017 год. «Рада подтвердила монетарный режим - инфляционного таргетирования. Подтвердила цели по инфляции до 2019 года. Так, в следующем году инфляция составит 8% (плюс-минус 2%). Среднесрочная цель - 5% (плюс минус 1%)», - отметил замглавы регулятора.

    Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало показатель инфляции по итогам года на уровне 13,1-13,6%.

    Инф. for-ua.com

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