Nokia утверждает, что Apple отказалась лицензировать использование запатентованных изобретений финской компании.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал иски в отношении американской компании Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства, говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.
Иски в отношении американской компании поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас.
Компания утверждает, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений финской компании "из портфеля 2011 года". Эти технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.
"После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав", − заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто.
Компания не исключила, что намерена предпринять юридические действия в отношении нарушении своих прав и в других юрисдикциях.
Ранее сообщалось, что Huawei подал в суд на Samsung, обвиняя компанию в нарушении авторских прав на технологии беспроводной связи для мобильных устройств.
Инф. korrespondent.net