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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Nokia подала иск против Apple
    Опубликовано: 2016-12-22 15:30:20

    Nokia утверждает, что Apple отказалась лицензировать использование запатентованных изобретений финской компании.
     
    Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал иски в отношении американской компании Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства, говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.
     
    Иски в отношении американской компании поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас.
     
    Компания утверждает, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений финской компании "из портфеля 2011 года". Эти технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.
     
    "После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав", − заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто.
     
    Компания не исключила, что намерена предпринять юридические действия в отношении нарушении своих прав и в других юрисдикциях.
     
    Ранее сообщалось, что Huawei подал в суд на Samsung, обвиняя компанию в нарушении авторских прав на технологии беспроводной связи для мобильных устройств.

    Инф. korrespondent.net

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