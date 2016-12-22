Рада обязала торговцев техникой работать через кассовые аппараты

Участники рынка онлайн-торговли техникой отмечают, что эта норма может ударить по мелким магазинам, торгующим техникой.

Верховная Рада Украины обязала торговцев, продающих "технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантии", работать через кассовые аппараты. Об этом, в частности, идет речь в принятом накануне законопроекте №5132 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 г. Как сообщала ЛІГА.net, за его принятие во втором чтении и в целом проголосовало 235 народных депутатов.

В изначальной версии законопроекта этой нормы не было, как уточняет издание AIN, ее парламентский Комитет по налогам и таможенной политике внес позже. В сравнительной таблице законопроекта видно, что попытки убрать эту норму из окончательной редакции закона не увенчались успехом. Поправка вносится в Налоговый кодекс, раздел Специальные налоговые режимы, ст. 296.10, где речь идет о перечне видов плательщиков единого налога, которые не обязаны использовать кассовые аппараты.

В сравнительной таблице от 20 декабря 2016 года видно, что плательщиков единого налога, которые торгуют "технически сложными товарами с гарантией", из этого списка исключают:

Ранее народный депутат Украины, член фракции БПП, Оксана Продан, которая также является членом налогового комитета, заявляла о том, что эта норма - лоббизм в пользу отдельных магазинов и борьба со средним и малым бизнесом. Участники рынка онлайн-торговли техникой отмечали, что данная норма может ударить по мелким магазинам, торгующим техникой. Ведь отличие от предыдущих норм - расширение перечня товаров, подпадающих под требование проводить расчеты с кассовым аппаратом.

ЛIГАБiзнесIнформ