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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Austrian Airlines открывают ночные рейсы во Львов и Одессу
    Опубликовано: 2016-12-22 15:00:15

    Дополнительные рейсы позволят улучшить стыковки через Вену в города США.

    В начале апреля 2017 г. Austrian Airlines запустят по три ночных рейса из Вены во Львов и Одессу, сообщает Avianews.

    Сейчас в оба украинских города Austrian Airlines летает только днем. Дополнительные ночные рейсы позволят улучшить стыковки через Вену в города Америки, поскольку сейчас расписание предусматривает длительные пересадки при полете на американский континент.

    Новые ночные рейсы Вена-Львов OS383 будут выполняться по понедельникам, средам и четвергам в 23:15 с прилетом во Львов в 01:30 на следующий день. Вылеты из Львова в Вену рейсов OS384 по вторникам, четвергам и пятницам в 05:10 с прилетом в Австрию в 05:50.

    Расписание рейсов Вена-Одесса OS621 предусматривает вылеты по вторникам, четвергам и воскресеньям в 23:10 с прилетом в Одессу в 02:05 на следующий день. Возвращение в Австрию будет выполняться рейсом OS622 в 04:35 утра с прилетом в Вену в 05:50.

    Благодаря этому, например, стыковка при перелете из Львова в Чикаго уменьшится с нынешних 17,5 часов до 4,5 часов, из Львова в Нью-Йорк с 18 часов до 5 часов, из Львова в Майами с 17 часов до 4 часов. Такие же изменения актуальны и для Одессы.

    Помимо этого, ночные рейсы позволят добраться до обеда во многие города Европы, в то время как дневные рейсы позволяли сделать это лишь ближе к концу дня.

    Новые ночные рейсы будут выполняться дополнительно к дневным рейсам Austrian Airlines из Вены во Львов и Одессу, которые запланированы на ежедневной основе в летний сезон навигации 2017 г.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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