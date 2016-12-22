Киевсовет не собирается отменять запрет на продажу алкоголя ночью из-за решения АМКУ

Киевские власти не намерены отменять запрет на продажу алкоголя в ночное время, несмотря на решение АМКУ.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) признало решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя в ночное время незаконным и обязало отменить его в течение месяца.

Киевские власти не намерены пересматривать свое решение. Об этом "Украинской правде" сообщил нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"Решение АМКУ является исключительно просьбой, чтобы Киевсовет отменил свое решение о продаже алкоголя ночью. Я уверен, что такое решение принято не будет и прислушиваться к предложению АМКУ Киевсовет не будет", — сказал он.

По словам депутата, решение о запрете продажи алкоголя ночью отменять не будут по нескольким причинам.

"В Украине очень высокий уровень детского алкоголизма; в Киеве больше половины преступлений, происходящих ночью, происходят в состоянии алкогольного опьянения, за те 2 месяца, что действует это решение, мы увидели положительные результаты — полиция констатирует улучшение криминогенной ситуации в столице", — сказал Белоцерковец.

Как сообщало Delo.UA, решение Киевсовета об ограничении торговли спиртным с 23.00 до 10.00 вступило в силу 12 октября и необходимо для снижения уровня уличной преступности.

Запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях в ночное время не запрещается.

Решение о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах принято депутатами Киевсовета на пленарном заседании 17 марта 2016 года.

Окружной административный суд Киева отменил запрет Киевсовета на продажу алкогольных напитков в киосках в ночное время. В КГГА утверждают, что судебное решение не приведет к отмене запрета на продажу алкоголя ночью.

Представители розничной торговли оспорили решение Киевсовета в суде. Окружной административный суд Киева стал на сторону бизнеса и отменил запрет Киевсовета на продажу алкогольных напитков в киосках в ночное время. В КГГА утверждают, что судебное решение не приведет к отмене запрета на продажу алкоголя ночью.

Инф. delo.ua