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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Финансирование украинской медицины в 2017 году вырастет на 18% - У.Супрун
    Опубликовано: 2016-12-22 09:45:43

    Украинская медицина в Государственном бюджете на 2017 год получит финансирование в сумме 88 млрд 673 млн грн - на 18% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщила и.о. министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун в микроблоге в Twitter, передает УНН.

    "Украинская медицина получит 88 млрд 673 млн грн - на 18% больше по сравнению с 2016-м", - отметила В. Супрун.

    "В 2017 увеличится финансирование программы и централизованных мероприятий по иммунопрофилактике на 71 млн 296 тыс. грн", - добавила она.

    Как сообщал УНН, рано утром 21 декабря Верховная Рада приняла бюджет-2017.

    Законом установлены общие показатели государственного бюджета на 2017 год, в частности, доходы в сумме 721,4 млрд грн и расходы в сумме 790,4 млрд грн. Предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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