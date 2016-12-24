ЗГТ при менопаузе может быть заменено на травы Опубликовано: Лечение специальными травами может быть в скором будущем рекомендовано в качестве альтернативы заместительной гормональной терапии (ЗГТ) при возникновении симптомов менопаузы у женщин – отмечается в новом исследовании, опубликованном в последнем номере Международного журнала Акушерства и Гинекологии.



Лечение травами имеет свои минусы, однако судя по всему, широко известные сегодня побочные симптомы ЗГТ не могут восприниматься как универсальное решение при менопаузе.



ЗГТ заключается в постоянном приеме специальных препаратов, направленных на стабилизацию гормонального баланса женщин в периоде менопаузы. Начинать прохождение курсов ЗГТ традиционно рекомендуется в течение 12 месяцев после последнего менструального периода. Само состояние менопаузы связано дефицитом эстрогенов и может привести к увеличению вазомоторных симптомов (приливов), проблем с мочеполовой системой (сухость влагалища, сексуальная дисфункция, частые инфекции мочевых путей, недержание мочи), а также проблем с опорно-двигательной системой (боли в суставах), плюс еще и расстройствам сна и настроения.



Вместе с тем, согласно обзору ЗГТ традиционно ассоциируется с целым рядом побочных симптомов, среди которых наиболее опасными является увеличение риска рака молочной железы, проблем с сердечнососудистой системой и образованию тромбов. При этом эффективность ЗГТ против симптомов менопаузы составляет примерно 80%-90%. Травяные средства являются единственной разумной альтернативой ЗГТ, однако их эффективность традиционно остается более низкой. Однако исследователи отмечают, что при комбинировании различных трав и минеральных добавок человек может избавиться от симптомов менопаузы вплоть до 75%, то есть практически достигнуть уровня эффективности ЗГТ.



Наиболее эффективными травами, которые следует использовать для борьбы с симптомами менопаузы, является соя, клевер, а также красный или черный стеблелист (воронец). Все эти средства прошли через целый ряд медицинских исследований, в рамках которых их эффективность была доказана. Так, эффективность сои составляет от 20% до 55%. Остальные средства имеют примерно такие же показатели снижения симптомов менопаузы, и комбинируя их, женщина может достигнуть оптимальных значений гормонального баланса в своем организме.



Использование трав ни связано, ни с какими проблемами для здоровья, и поэтому в США и Канаде в 2012 году уже 55% женщин сделало выбор в их пользу и отказалось от ЗГТ полностью или в какой-то части. Однако за пределами Северной Америки сертификация трав для борьбы с симптомами менопаузы является большой проблемой, и согласно представленному экспертами отчету, женщины всего остального мира должны быть очень осторожными из-за большого количества контрафактной продукции на рынке.



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