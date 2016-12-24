Опрос доказал: кашель проходит за несколько недель, но не раньше Опубликовано: Как показывает исследование, многие люди думают, будто першение в горле, связанное с простудой, должно пройти за несколько дней. Между тем, ученые доказали, что подобный дискомфорт длится несколько недель. И это совершенно нормально, пишет The Daily Mail.



В среднем покашливание беспокоит человека в течение трех недель. Однако нередко пациенты просят им выписать антибиотики уже через несколько дней, беспокоясь по поводу того, что кашель не проходит. Исследование Университета Джорджии показало: люди неверно оценивают течение болезни.



Все это приводит к чрезмерному использованию антибиотиков и побочным эффектам. Изыскание, которым руководил Марк Эбелл, опиралось на телефонный опрос 493 человек. Им задавали вопрос: "Сколько продлился бы ваш кашель при температуре в 38 градусов и желтой мокроте?", - а люди отвечали, что кашель продлился бы 7-9 дней.



Также анализу подверглись другие отчеты, посвященные тяжелым случаям кашля. Выяснилось, что кашель длится 17,8 дня. Притом, амоксициллин особо не влиял на сроки выздоровления. Если же антибиотик использовать бездумно, возможно появление проблем вроде диареи, сыпи, рвоты и развития резистентности у возбудителя.

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