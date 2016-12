Одеяла и матрасы в номерах отелей вызывают тяжелые заболевания Опубликовано:



news.gradusnik.ru Люди, часто путешествующие по разным городам и странам, должны знать: в отелях самое чистое место, как бы это странно не прозвучало, - ванная комната. Именно ванные регулярно и тщательно моют. Поэтому здесь можно найти самую низкую концентрацию бактерий, пишет The Hindu Business Line.А вот матрасы и одеяла редко подвергаются очистке. Они попали в список самых грязных вещей в отеле. Еще высока концентрация бактерий на пультах от телевизора и кофемашинах. Данная информация была собрана в ходе опроса женщин-путешественниц. Провели его сотрудниками компании Check Safety First, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Также эксперты установили: каждая пятая женщина, оставаясь в отеле, сталкивается с какой-либо инфекцией и заболевает. Не исключено, что именно низкий уровень гигиены стоит за вспышками заболеваний.Комментирует Стив Тэйт, председатель Check Safety First: "Люди обычно связывают возможность заболеть исключительно с пищей, подаваемой в ресторане отеля. Однако наша проверка показала, что сами номера могут быть главной причиной опасных заболеваний". Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.