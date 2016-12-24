Стоунтерапия: тотальное расслабление

«Держит камень за пазухой» - так говорят о человеке, который замыслил что-то недоброе. Однако сам по себе камень (будь он за пазухой или, к примеру, на области поясницы) ничего плохого вам не принесет. Более того, в умелых руках он может стать даже полезным, особенно если это руки стоунтерапевта, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Что такое стоунтерапия

В переводе с английского stonetherapy означает лечение камнями: черными (базальтовыми, которые несут в себе энергию огня, воды, земли и воздуха) и белыми (мрамор, который несет энергию холода и покоя). Во время сеанса стоунтерапии черные камни нагревают до температуры 43-60°С и выкладывают вдоль позвоночника, на шею, плечи, крестец, под колени и на голень. Тепло, исходящее от камня, расслабляет все мышцы, прогревает внутренние органы и погружает человека в состояние покоя. Минут через 20, когда базальтовые камни отдадут все свое тепло, их снова нагревают, а тем временем на тело выкладывается охлажденный до 12-18°С мрамор. Затем белые камни снова меняют на черные и так несколько раз. А все для того, чтобы за счет контраста температур улучшить кровообращение, усилить обмен веществ, активизировать иммунную, эндокринную и нервную системы человека.

Что лечит стоунтерапия

● Головную боль, мигрени.

● Гармонизирует психоэмоциональное состояние, помогает избавиться от осенней хандры, депрессии, бессонницы.

● Расслабляет мышцы, прогревает внутренние органы, снимает последствия стресса.

● Усиливает лимфодренаж, снимает венозный застой, очищает кровь от токсических веществ.

● Нормализует работу периферической и центральной нервной систем.

● Очищает поры, отшелушивает ороговевшие частички эпителия.

● Предотвращает образование сосудистой сеточки и целлюлита.

Авторство методики

То, что камни могут лечить, люди поняли еще в седую древность. К примеру, на Востоке несколько тысяч лет назад с помощью горячих камней снимали менструальную боль, расслабляли уставшие мышцы спины, лечили больную печень и бронхи. На Руси тоже активно использовалась стоунтерапия, особенно для лечения «женских» хворей. И лишь в 1993 году стоунтерапия получила официальное признание. Случилось это благодаря члену Американской ассоциации массажистов Мэри Хенниган, которая в своей практике стала использовать базальтовые камни и настолько быстро «раскрутила» методику, что теперь ее применяют в любом уважающем себя SPA-салоне и массажном кабинете.

Противопоказания

● Острые инфекционные заболевания.

● Воспаление внутренних органов и кожи.

● Заболевания сердечно-сосудистой системы.

● Онкологические заболевания.

● Обострения бронхиальной астмы.

Продолжительность сеанса

Около двух часов.

Продолжительность курса

Повторять процедуру можно в зависимости от потребностей человека, но не чаще 1-2 раз в неделю.

Особенности метода

● После процедуры нельзя сразу же включаться в работу. Стоунтерапия располагает к покою и умиротворению, поэтому постарайтесь провести остаток вечера за чтением книги или просмотром любимого фильма.

● Стоунтерапия усиливает лимфодренаж, способствуя тем самым выведению лишней жидкости из организма. И чтобы восстановить водный баланс, после процедуры важно больше пить (минеральной воды или зеленого чая).

Благодарим за помощь в подготовке материала косметолога Елену Лагуту.

happywoman.com.ua