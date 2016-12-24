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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нетрадиционная медицина поможет при менопаузе
    Опубликовано: 2016-12-24 23:24:34

    Новое исследование показывает, что нетрадиционная медицина при лечении симптомов менопаузы в некоторых случаях может быть безопаснее и эффективнее, чем заместительная гормональная терапия.

    Менопауза – естественная стадия жизни каждой женщины, которая происходит после того, как прекращаются менструации в результате прекращения функции яичников. Но симптомы менопаузы могут беспокоить многих женщин, так как в этот период характерны: приливы жара, частое изменение настроения, плохой сон, инфекции мочевыводящих путей, сухость влагалища, депрессии, а также остеопороз и риск сердечно–сосудистых заболеваний.

    Гормональная терапия – эффективное лечение симптомов менопаузы. Но некоторые женщины испытывают неприятные побочные эффекты, а также такое лечение повышает риск развития рака молочной железы. Некоторые эксперты рекомендуют нетрадиционные методы лечения симптомов климакса.

    Фитотерапия при климаксе пользуется популярность, поскольку также, как и заместительная гормональная терапия восполняет уровень эстрогена в организме женщины, и при этом не вызывает побочных эффектов.

    Кроме того, ученые рекомендует женщинам попробовать лечение, названное модификацией поведения при приливах и нарушениях сна. Оно включает в себя: дыхательные упражнения, отказ от курения, алкоголя и регулярные физические нагрузки.

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